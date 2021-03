Ma cosa ha fatto Jorge Martin al Gp del Qatar? La pazzesca partenza del pilota Pramac [VIDEO]

Lo spettacolo della MotoGP è inziato la scorsa settimana: i piloti si sono sfidati domenica sul circuito di Losail, per il Gp del Qatar, al termine del quale è stato Maverick Vinales a festeggiare per una fantastica vittoria, la prima della stagione.

Lo spagnolo della Yamaha ha avuto la meglio sui suoi rivali, lasciandosi alle spalle Zarco e Bagnaia. Domenica si correrà nuovamente sul circuito di Losail, per il secondo appuntamento della stagione 2021, il Gp di Doha e tutti gli appassionati sono sicuri che lo spettacolo non mancherà.

In attesa di assistere alla sfida in pista dei campioni delle due ruote nel nuovo appuntamento stagionale, proponiamo una manovra davvero spettacolare, che forse non tutti hanno notato.

La partenza di Jorge Martin

Il giovane pilota spagnolo, vincitore del titolo Mondiale di Moto3 nel 2018, al suo esordio nella classe regina a bordo della Ducati del Team Pramac, è riuscito a lasciare il segno nel primo Gp dell’anno. Il pilota 23enne, infatti, è stato protagonista di una partenza davvero mostruosa. Dalla 14ª casella in griglia di partenza, Jorge Martin è riuscito a balzare subito al quarto posto. Lo spagnolo, però, non è riuscito poi a fare altrettanto bene in gara, chiudendo il suo Gp del Qatar con un 15° posto, ma il video della sua partenza super sta facendo il giro del web.