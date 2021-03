NBA sotto shock: Shawn Bradley vittima di un incidente stradale, l’ex di Dallas è paralizzato

Arriva una terribile notizia per gli appassionati di basket e per tutto il mondo dell’NBA. E’ stato comunicato oggi, con una nota ufficiale, dai Dallas Mavericks, che Shawn Bradley, ex cestista, è rimasto coinvolto lo scorso 20 gennaio in un terribile incidente stradale mentre girava in bicicletta.

Il comunicato dei Dallas Mavericks

La comunicazione dei Dallas Maverick è terribile! Shawn Bradley è ancora ricoverato in ospedale e ha subito una brutta lesione che lo ha lasciato paralizzato. “L’incidente ha provocato una lesione traumatica del midollo spinale che lo ha lasciato paralizzato. Dopo aver subito un intervento chirurgico, Bradley ha trascorso le ultime otto settimane ricoverato in ospedale e sottoposto a riabilitazione“, si legge nella nota. “Bradley affronta terapie e impara ad affrontare le sfide della paraplegia. I medici gli hanno comunicato che la strada verso la guarigione sarà lunga e ardua, forse una sfida fisica ancora più difficile che giocare a basket professionistico“, continua il comunicato.

Al suo fianco c’è la moglie Carrie, che lo assiste in tutto e per tutto. Secondo alcune indiscrezioni sembra che Bradley sia di buon umore e che sia circondato da un ottimo team di specialisti per la riabilitazione, già iniziata. Sembra che la ‘filosofia’ di Bradley sia ‘poteva andare peggio, potevo morire e invece sono vivo’. L’ex stella dei Dallas Mavericks sembra intenzionato a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza in bici. Si tratta dell’ennesimo incidente stradale con conseguenze terribili per uno sportivo, dopo Hayden, Zanardi, Fernando Alonso e tanti altri come loro.