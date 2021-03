La seconda giornata di regate dell’America’s Cup ha sancito un altro pareggio tra Luna Rossa e Team New Zealand, al momento ferme sul 2-2 dopo i quattro duelli andati in scena nelle acque di Auckland.

L’ultimo è stato caratterizzato da un brutto errore commesso dall’equipaggio italiano, in particolare da Francesco Bruni, che ha ammesso la propria responsabilità. Il co-timoniere italiano ha premuto per errore un bottone che ha provocato una brutta spanciata dell’AC75 di Luna Rossa, permettendo così a New Zealand di prendere il largo e vincere la quarta regata.

L’ammissione di colpa

Un errore ammesso con molta onestà da Francesco Bruni, intervenuto ai microfoni dei media presenti ad Auckland per spiegare quanto avvenuto: “c’è una sola spiegazione: ho sbagliato a schiacciare un bottone. Ho premuto il pulsante sbagliato. Quando poi ho schiacciato quello giusto, il sistema non ha accettato la cancellazione del primo comando. Ci sono voluti 1-2 secondi per andare a posto. A quella velocità non puoi commettere un errore così. E’ stato un mio errore, sono sicuro che non ricapiterà, di sicuro non con lo stesso bottone! Le sensazioni comunque erano ottime dopo la prima regata. Abbiamo dimostrato che la barca va bene con vento leggero. Sapevamo che avremmo potuto vincere delle regate con queste condizioni, ma è importante averlo dimostrato. Così come penso che abbiamo dimostrato che possiamo vincere la Coppa America“.

Il post di Max Sirena

Quanto accaduto durante la quarta regata è diventato uno spunto di analisi per Max Sirena, skipper di Luna Rossa, che ha commentato la seconda giornata di gara con un post lapidario su Instagram. Queste le sue parole: “dobbiamo fare meglio!! Testa bassa, tanti errori oggi da parte di tutti noi, errori che non dobbiamo e possiamo permetterci!!Ci serve di lezione per tornare in acqua domani più forti!!! Mai mollare!! Vado a letto!!”. Per battere Team New Zealand non vanno commessi assolutamente questi errori, perché a questi livelli ogni minima esitazione viene pagata a caro prezzo. Luna Rossa però è già pronta a riscattarsi, continuando a giocarsi le proprie carte per vincere questa intensa America’s Cup.