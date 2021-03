Tifosi dei Lakers in apprensione: infortunio per LeBron James [VIDEO]

Momenti di apprensione per tutti i tifosi dei Lakers e i fan in particolar modo di LeBron James. Il cestista statunitense, che solo poche settimane fa ha vestito i panni di capitano all’All Star Game, si è infortunato nella sfida di questa sera, attualmente in corso, tra Los Angeles Lakers e Atlanta Hawks.

LeBron James è stato colpito da Solomon Hill, alla caviglia, che gli è rovinosamente girata. LeBron James è finito così a terra, dolorante. Il cestista dei Lakers è arrivato in panchina sulle sue gambe ed è comunque riuscito a tornare in campo, segnando una tripla e raggiungendo quindi la doppia cifra, riuscendo così a tenere intatta la sua striscia di 1.036 partite. Subito dopo, però, LeBron James è stato costretto ad andare negli spogliatoi e, furibondo, ha colpito violentemnete una sedia.

Bron appears to turn his ankle, stays in the game and hits a three, then heads to the locker room pic.twitter.com/OdTrDW77o1

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2021