Infortunio LeBron James, cattive notizie per i Lakers: svelati i tempi di recupero

Sembrano non arrivare buone notizie per i Lakers e i tifosi gialloviola. Dopo l’infortunio di due giorni fa di LeBron James circolano prime voci riguardo i tempi di recupero della stella NBA: rumors che non promettono bene.

L’infortunio di LeBron James

Nella sfida tra Lakers e Hawks, LeBron James ha rimediato una distorsione alla caviglia dopo che Solomon Hill gli è caduto addosso a peso morto. Un bruttissimo colpo per la stella dei Lakers, che è caduto dolorante a terra, prima di continuare a giocare, ma solo per pochi minuti, per mantenere intatta la sua striscia di match in doppia cifra. James è stato costretto poi ad alzare bandiera bianca e ritirarsi dalla partita, per sottoporsi a degli esami.

L’esito degli esami

I raggi X a cui si è sottoposto LeBron James hanno dato esito negativo, ma la stella dei Lakers ha riportato comunque una distorsione alla caviglia.

Tempi di recupero

Secondo The Athletic, LeBron James starà fuori “diverse settimane”. Si tratta, al momento, di un’indiscrezione, data però da Shams Charania, uno dei giornalisti più affidabili dell’NBA.