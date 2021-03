Incredibile ad Acapulco, la telecamera traballa, ma non è colpa del cameraman: terremoto durante il match di Zverev [VIDEO]

Forse non era mai successo prima d’ora. Da Acapulco arrivano scene davvero incredibili. Il Messico, oggi, è stato colpito da una violenta scossa di terremoto. Lo stato del Guerriero è stato il più colpito ed è qui che si trova anche Acapulco, dove si sta disputando un torneo ATP 500.

Durante la sfida tra Koepfer e Zverev, valida per la semifinale del torneo maschile in corso nella città messicana, la telecamera ha iniziato a ballare in maniera impressionante e se molti hanno pensato che si trattasse di un errore del cameraman, beh, si sono sbagliati di grosso.

E’ stato il forte terremoto che ha colpito oggi il Messico a far tremare la terra ad Acapulco, mentre i due tennisti si sfidavano in campo. I due, concentrati ed in movimento durante un game, non si sono accorti di nulla, hanno continuato a giocare. Solo dopo che Zverev si è aggiudicato il punto, i due, insieme al giudice di campo, hanno capito cosa era effettivamente accaduto qualche istante prima.

Nemmeno il terremoto è stato in grado di fermare Zverev. Con Dominik Koepfer al servizio sul 40/15 nel primo game del secondo set, ci sono stati tremori che hanno scosso lo stadio.

Le parole di Zverev

“Non sapevo cosa fosse successo. Nemmeno Dominik. Abbiamo sentito la folla. Immagino che le luci abbiano iniziato a tremare e la folla lo sentisse più di noi. Stavamo correndo per il campo, quindi abbiamo dovuto giocare un punto durante il terremoto“, ha affermato Zverev.

“L’anno scorso abbiamo avuto una cosa simile durante la mia partita o durante gli allenamenti. Non ricordo. Però era più grande, perché vedevo le luci tremare. Non ho visto niente oggi. Ma immagino che succeda in quest’area. Tutto si è dimostrato stabile … spero che tutti stiano bene nell’area più vicina al terremoto“, ha aggiunto il tedesco, che si è aggiudicato il match staccando il pass per la finale del torneo di Acapulco nella quale sfiderà Zverev.