Pessimo inizio di stagione per la Mercedes: la W12 di Bottas si rompe dopo un giro nei test in Bahrain

Cominciano come peggio non potrebbero i test di Formula 1 in Bahrain per la Mercedes, costretta a chiudere il box dopo solo un giro a causa di un cedimento avvenuto sulla W12 di Valtteri Bottas. Il finlandese è rientrato dopo l’installation lap, lamentando un guasto al nuovo cambio che ha richiesto l’immediato intervento dei meccanici.

Un problema molto serio, dal momento che il team di Brackley ha chiuso a sorpresa il proprio garage con i pannelli, cosa che di solito non avviene per lasciare le attività dei meccanici a vista. Il problema al cambio però si è rivelato essere più grave del previsto, dunque gli uomini della Mercedes hanno optato per la sostituzione della trasmissione, così da non perdere troppo tempo in questa prima giornata di test.

L’annuncio della Mercedes

La Mercedes ha rivelato sui social i problemi occorsi sulla monoposto di Valtteri Bottas, parlando di un problema al cambio: “abbiamo un problema al cambio e lo stiamo sostituendo per cercare di tornare in pista il prima possibile – le parole di un portavoce della Mercedes – successivamente penseremo a diagnosticare il guasto”. Una giornata dunque iniziata malissimo per la Mercedes, arrivata in Bahrain con l’obiettivo di macinare più chilometri possibili per sviluppare e mettere a punto la W12, presentata con un nuovo fondo caratterizzato da una enorme zona a Coca Cola. Una soluzione studiata per creare un passaggio di aria che alimenti l’estrattore posteriore, così da recuperare il carico perduto a causa dei tagli aerodinamici decisi dalla FIA.

Ironia Mercedes

Nonostante il pessimo avvio di questi test in Bahrain, la Mercedes non ha comunque perso il sorriso sui social. Il social media manager del team di Brackley infatti ha scherzato con i followers, pubblicando un post davvero simpatico per stemperare la tensione di questa mattinata. Sulla pagina Twitter della Mercedes infatti è apparso il simbolo che sottolinea la mancanza di foto della W12 in pista a Bahrain, dovuta appunto al guasto al cambio emerso dopo l’installation lap. Ecco il post della Mercedes: