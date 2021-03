Schiaccia senza saltare e ha già stregato Shaq: Abiodun Adegoke, il colosso nigeriano di 239 centimetri

Due metri e trentanove centimetri. Un gigante inarrestabile, che riesce a schiacciare addirittura senza alzare i talloni da terra. Si chiama Abiodun Adegoke ed è un giocatore nigeriano impegnato negli Emirati Arabi Uniti, divenuto famoso grazie ai numerosi video postati in rete e condivisi addirittura da Shaquille O’Neal. Stazza enorme ma fisico e movimenti ancora da migliorare per questo ragazzone di 239 centimetri, già finito al centro di un giallo per quanto riguarda la sua età.

Diciotto o ventidue anni?

Abiodun Adegoke conferma infatti di avere 18 anni, età che gli consente di ribadire come i suoi margini di miglioramento siano davvero enormi. Ma c’è qualcosa che non torna riguardo la carta d’identità di ‘Big Naija‘, soprannome del nigeriano, dal momento che già nel 2016 si parlava di lui come un colosso di 17 anni con un’altezza di ben 218 centimetri. Stando a queste voci, Adegoke dovrebbe spegnere ben 22 candeline nel 2021, ma al momento il mistero rimane perché il nigeriano non è mai riuscito a fornire un documento ufficiale che attesti di aver superato da poco la maggiore età.

Il sogno NBA

Finora, Abiodun Adegoke ha partecipato solo ed esclusivamente alla Mpac Elite Youth League, evento giovanile tenutosi negli Emirati Arabi Uniti, ma il suo sogno nel cassetto è quello di approdare in NBA. I video pubblicati sui social, e condivisi anche da Shaquille O’Neal, potrebbero aiutarlo a stuzzicare l’interesse di qualche scout della Lega americana di basket, sempre attenti ai prospetti di tutto il mondo. La sua abilità a schiacciare a canestro senza sollevarsi da terra è senza dubbio un ottimo biglietto da visita per ‘Big Naija‘, che paga al contrario il mistero riguardo la sua età. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali, ma il nigeriano continua a lavorare duramente per migliorare fisico e movenze, tutt’altro che adatte ora come ora alla NBA.

I record

Nel caso in cui Abiodun Adegoke dovesse approdare effettivamente nella lega di basket più importante del mondo, diventerebbe il più alto giocatore di sempre in Nba, superando sia i 234 centimetri di Gheorghe Muresan che i 228 centimetri di Tacko Fall, il quale risulta essere al momento il più alto giocatore NBA in attività. Oltre a battere questo record, ‘Big Naija‘ conquisterebbe il secondo posto tra gli atleti professionisti di basket più alti di sempre, piazzandosi alle spalle del solo Suleiman Ali Nashnush, atleta libico alto 2.46 che ha recitato nel film ‘Satyricon’ di Federico Fellini. Sette centimetri in più che potrebbero essere anche battuti se Adegoke avesse davvero 18 anni, un’età che gli permetterebbe di crescere ulteriormente per superare quello che sarebbe l’ultimo record rimasto ancora in piedi. Tutto dipenderà dal suo approdo in NBA, nel caso in cui dovesse riuscirci, non c’è dubbio che tutti gli occhi sarebbero puntati su quel colosso nigeriano capace di riscrivere la storia.