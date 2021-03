Due settimane fa l’annuncio della positività al Coronavirus, adesso la notizia del ricovero in ospedale per precauzione.

Sono giorni complicati per Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, costretto a fare i conti con il Covid e con i suoi sintomi. Il dirigente del club brianzolo si è contagiato lo scorso 27 febbraio, come annunciato dal club, ma a distanza di due settimane la malattia continua a tenerlo sotto scacco. Per questo, stando a quanto riferito da Libero, Adriano Galliani è stato ricoverato per precauzione come accaduto anche a Silvio Berlusconi.

Altri dirigenti

Adriano Galliani non è il primo dirigente a essere positivo al Coronavirus, nelle scorse settimane infatti è toccato anche ad altri colleghi fare i conti con la malattia. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Beppe Marotta e Piero Ausilio, ma negli scorsi mesi anche Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis sono incappati nel Covid, superandolo brillantemente dopo alcuni giorni complicati. Purtroppo la pandemia continua a spaventare l’Italia e il mondo, ma l’arrivo dei vaccini lascia intravedere la luce in fondo a questo tunnel lungo e tenebroso che ha sconvolto le nostre vite.