E’ il Festival di Sanremo degli sportivi: il “Cuore Amaro” di Gaia batte per il basket

E’ iniziato il 71° Festival di Sanremo. Tra critiche, Big in gara, Nuove Proposte e grandi ospiti, la prima serata della kermesse canora 2021 ha riscosso un discreto successo. 26 sono i cantanti in gara scelti dal direttore artistico Amadeus, che ancora una volta ha deciso di puntare tanto sullo sport, portando sul palco dell’Ariston Zlatan Ibrahimovic come co-conduttore, e anche tanti altri campioni, la cui presenza è in programma per le prossime serate.

Lo sport, quest’anno, c’è anche in diverse canzoni in gara, ma anche nel cuore di tanti cantanti che partecipano alla gara del Festival 2021. Tra coloro che hanno una forte passione per lo sport c’è Gaia. La vincitrice di Amici 2020 da giovanissima ha praticato nuoto e ginnastica artistica, ma a 12 anni è scoppiato l’amore per la pallacanestro. Gaia ha avuto anche l’opportunità di giocare a basket nel posto dove tutto sa di basket, gli States: grazie ad una parentesi negli Stati Uniti la cantante ha giocato nella squadra della sua scuola. “Da ragazzina ho praticato ginnastica artistica e nuoto, anche a livello agonistico, poi a 12 anni mi sono innamorata del basket. Ho vissuto per un anno negli Stati Uniti e ho giocato anche là, nella squadra della scuola, fantastico“, ha infatti raccontato alla rose alla vigilia del suo esordio al Festival.

“Sono andata a vedere i Blazers, i Miami Heats, ma i Los Angeles Lakers sono nel mio cuore, non soltanto per il coinvolgimento emotivo per la scomparsa di Kobe Bryant, fanno parte della mia infanzia, della mia adolescenza. Quando ho cominciato ad approcciarmi al basket erano ‘la squadra’, l’emblema dell’American Dream“, ha aggiunto Gaia. “Cuore Amaro” Gaia partecipa al 71° Festival di Sanremo con la canzone Cuore Amaro. “Il ‘Cuore Amaro’ è il mio. È una canzone d’amore che ho dedicato a me stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i miei primi traguardi, quelli che non ho mai celebrato e anche i tanti errori, che benedico ogni giorno, perché senza di loro non sarei qui. Questa canzone accoglie tutte le mie anime, la mia nuova consapevolezza, il tempo e la perseveranza che mi aiutano a stare in equilibrio, a non cadere, perché i miei sogni hanno radici forti e profonde, ben piantate a terra. Sono pochi minuti che raccontano mesi, anni, è l’afa amazzonica che non vedo l’ora trasudi da quel palco, dalla mia pelle e dalle vostre orecchie. Che questo cuore amaro non sia più il mio, ma il nostro”, aveva raccontato in un post sui social. Gaia quindi parla di se stessa, dell’amore verso se stessa, ringraziando tutti i momenti della sua vita, quelli belli ma anche quelli brutti, che l’hanno messa in difficoltà facendola crescere.

Testo di “Cuore Amaro” di Gaia

Fedele ai miei sogni

Senza paura poi di cadere

Fedele ai ricordi

Ricadere

Benedico gli errori più grandi

Perché ho fatto di peggio più tardi

Io volevo soltanto portarmi

La giungla tra questi palazzi

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Mani radici sole sulla schiena

Parole pioggia che mi disseta

A volte mi sveglio la sera

E strappo pensieri di seta

Foglia nuda per strada

Luna chiara nirvana

Quella che ho dentro è una notte lontana

Quella di chi non sa tornare a casa

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Ma il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore è amaro

È un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Anche se mi resta

Sulla pelle l’ultima

Goccia di tempesta

Ormai non mi interessa

Sei il mio cuore amaro

Un disordine raro

Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro

Il mio cuore amaro

Un disordine raro

Sa di un giorno lontano questo cuore amaro

Ora ci vedo chiaro

Ora ci vedo chiaro