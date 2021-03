Dorothea Wierer ritrova il podio nella sprint di apertura del week-end di Nove Mesto. Per l’azzurra di Anterselva si tratta del quarto podio stagionale, in una gara che l’ha vista condurre i giochi sempre nella parte alta della classifica.

La gara

La portacolori delle Fiamme Gialle fatica un po’ nel primo tratto, ma arriva al poligono e non sbaglia nulla, ritrovandosi nona ad un’incollatura dalle prime. Alla seconda sessione di tiro, ancora senza errori, vede scalare tutte le avversarie ritrovandosi al comando della gara. Poi cede qualcosa alle solite Eckhoff e Herrmann, decisamente più veloci di lei sugli sci e chiude al terzo posto, alle spalle della norvegese che ferma il crono sul tempo di 18’11″1, con un errore, e alla tedesca, che ci impiega 6″1 in più. Wierer termina con 10″5 di ritardo, ma riguadagna un podio importante.

Le altre azzurre

Crollano le altre azzurre sotto il peso dei troppi errori al tiro già al primo poligono e la loro gara è in salita. Così Lisa Vittozzi, con una buona seconda parte di gara rimane fra le top 30 con 1’24″7 e tre errori, mentre escono dalle qualificate Michela Carrara, Federica Sanfilippo e Irene Lardschneider. Per sabato è in programma la pursuit, con partenza alle 17.30.

Ordine d’arrivo sprint femminile Cdm Nove Mesto (CZE):

1. T. Eckhoff NOR 1 18’11″1

2. D. Herrmann GER 0 +6″1

3. D. Wierer ITA 0 +10″5

4. F. Preuss GER 1 +17″3

5. Y. Dzhima UCR 0 +30″5

6. D. Alimbekava BLR 1 +31″4

7. E. Oeberg SWE 0 +36″1

8. S. Dunklee USA 0 +37″2

9. J. Schwaiger AUT 0 +38″1

10. L. Charvatova CZE 1 +33″0

28. L. Vittozzi ITA 3 +1’24″7

75. M. Carrara ITA 3 +2’23″5

87. F. Sanfilippo ITA 4 +2’45″8

92. Irene Lardschneider ITA 2 +3’05″7