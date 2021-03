Coppa del Mondo di sci: chi vince la sfera di cristallo non avrà un montepremi, ma Sofia Goggia ha messo da parte un bel gruzzoletto

Un risveglio dolce-amaro per l’Italia oggi: se da una parte tanti appassionati di sport sono rimasti delusi dalla sconfitta di Luna Rossa nella 36ª America’s Cup, vinta dal Team New Zealand, dall’altra, in tanti hanno ritrovato il sorriso con la splendida notizia che arriva dal mondo dello sci.

L’Italia è in festa per il successo di Sofia Goggia! La campionessa italiana, pronta a tornare a gareggiare a poco più di 40 giorni dal terribile infortunio al ginocchio, si è aggiudicata la Coppa del Mondo di discesa ‘grazie’ alla cancellazione delle Finali in programma a Lenzerheide. La notizia era nell’aria da qualche giorno ormai: a seguito delle cancellazioni delle prove a causa del maltempo, era prevedibile un finale del genere. Finale che regala una immensa gioia a Sofia Goggia e tutti i suoi tifosi, anche se la campionessa avrebbe preferito sciare e dimostrare che la vittoria non è dovuta alla fortuna del caso.

Fortuna che, comunque, non esiste affatto! Sofia ha vinto sul campo: la sciatrice azzurra, se oggi ha potuto alzare nuovamente al cielo la sfera di cristallo lo ha fatto solo e soltanto grazie al suo immenso talento, alle prestazioni eccellenti fatte prima del suo infortunio, che le hanno consentito di essere prima in classifica nonostante lo stop forzato. Quattro vittorie ed un secondo posto in cinque gare disputate nella discesa, hanno consentito a Sofia Goggia di mettere da parte un bottino di 480 punti e, complice anche la cancellazione di oggi, aggiudicarsi la sua seconda Coppa del Mondo di discesa dopo quella del 2018.

Quanto ha guadagnato Sofia Goggia con la Coppa del Mondo

La vittoria della Coppa del Mondo non prevede un montepremi per il trofeo, che è pur sempre un premio in cristallo. Stando però al Prize Money Standing, la classifica stilata dalla FIS, Sofia Goggia è riuscita a guadagnare quest’anno 224.804 franchi svizzeri, quasi 204 mila euro, grazie al suo settimo posto.