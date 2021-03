Come sta LeBron James? Distorsione alla caviglia: tempi di recupero

Ieri sera i tifosi dei Lakers hanno vissuto momenti davvero allarmanti. LeBron James è stato costretto ad abbandonare il campo a seguito di un infortunio alla caviglia destra. Dopo un brutto colpo, LeBron ha comunque continuato a giocare, per proseguire la sua lunghissima striscia di partite in doppia cifra, ma poco dopo è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Come si è fatto male LeBron James

Durante un’azione di gioco, Solomon Hill è caduto a peso morto sulla caviglia di LeBron James. La stella dei Lakers si è subito catapultato a terra dolorante, ma poco dopo è tornato a giocare per poter mantere la sua striscia di partite in doppia cifra, ma poco dopo è stato costretto ad abbandonare il campo, furibondo.

Come sta LeBron James

La stella dei Lakers ha riportato una distorsione alla caviglia destra, tra perone e tibia, mentre i raggi X hanno dato esito negativo. Lo staff dei Lakers non ha voluto indicare una data precisa per il rientro in campo di James: “fuori a tempi indeterminato”.

Le parole di LeBron James