Chi è Olesya Rostova? La giovane russa che potrebbe essere Denise Pipitone [VIDEO]

Da diverse ore tutt’Italia è senza parole, incrocia le dita e spera in un miracolo. Dalla Russia è arrivata la segnalazione, annunciata dalla trasmissione Rai “Chi l’ha visto“, di una giovane ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone. La famosa trasmissione di Rai 3 si occupa da anni ormai di questo caso che tanto ha distrutto l’Italia intera, oltre che la famiglia della piccola, scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004, all’età di 4 anni.

La segnalazione

Sembra che una donna abbia chiamato la Redazione di Chi l’ha visto per segnalare l’appello di una giovane donna lanciato in un programma russo qualche giorno fa. La ragazza ha raccontato di essere stata rapita quando era piccola e adesso ha deciso di mostrarsi davanti alle telecamere per cercare la sua famiglia. Tante coincidenze, oltre che una particolare somiglianza con Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, che fanno sognare e sperare l’Italia intera.

Chi è Olesya, la ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone

Si chiama Olesya Rostova la giovane russa che ha raccontato in una trasmissione tv di essere stata rapita e poi ritrovata, nel 2005, in un campo rom della Russia. L’età fra Denise e Olesya, sembra coincidere, ma la conferma, o la smentita, la potrà dare solo il confronto fra il Dna della ragazza e quello di Piera Maggio. “Non ti ho mai dimenticato, ti sto cercando e ho la possibilità di trovarti. Eccomi qui, sono viva, voglio conoscerti e trovarti“, ha dichiarato la giovane russa.

