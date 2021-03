Ansia Dovizioso, rovinosa caduta in una gara di motocross: scatta l’allarme in casa Aprilia

Brutte notizie per Andrea Dovizioso, protagonista nella mattinata di oggi di una caduta avvenuta nel corso di una gara di motocross svoltasi nella località di Chieve e valida per il Campionato Regionale Lombardia.

Il pilota forlivese è finito a terra durante la prima manche, episodio che lo ha costretto a saltare la seconda prova in programma nel pomeriggio, alzando definitivamente bandiera bianca. Le conseguenze riportate dall’ex pilota della Ducati non sembrano essere gravi, ma comunque Dovizioso è stato trasportato in ospedale per sottoporsi ad accertamenti precauzionali e valutare gli eventuali danni riportati. Non si tratta del primo infortunio in motocross per il Dovi, procuratosi il 28 giugno del 2020 la frattura di una clavicola in una gara sulla pista di Monte Coralli.

Test Aprila a rischio?

La caduta di Andrea Dovizioso ha messo in apprensione soprattutto l’Aprilia, che ha programmato con il forlivese un test a Jerez da svolgere dal 12 al 14 aprile. Al momento non è chiaro se l’ex Ducati potrà prendere parte alla sessione, tutto dipenderà dall’esito degli esami a cui Dovizioso si sottoporrà nelle prossime ore. Se i test clinici dovessero scongiurare problemi di natura fisica, allora il forlivese si presenterà regolarmente a Jerez per sostenere il test con l’Aprilia MotoGP.