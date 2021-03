26XP di Numarine, pannelli solari e pacchetto super silenzioso: consegnata la 12ª unità della serie

Numarine, il cantiere navale europeo di yacht a motore ad alte prestazioni con sede a Istanbul, ha consegnato un nuovo yacht explorer a un cliente dalla Turchia. Si tratta della dodicesima unità della serie 26XP.

“Il nuovo yacht è uno dei più innovativi dell’intera flotta 26XP”, commenta Omer Malaz, fondatore e presidente di Numarine. “Ha un pacchetto super silenzioso con batterie al litio aggiuntive e i proprietari mirano a farla funzionare completamente senza alimentazione del generatore durante il giorno“.

Il nuovo yacht 26XP ha un layout standard con quattro grandi cabine ospiti sottostanti. Questa nave è una versione dislocante con prua a bulbo alimentata da due motori MAN da 560 hp. Inoltre, ci sono diverse nuove funzionalità che sono state aggiunte su richiesta del proprietario. L’explorer ha un hard top esteso in fibra di carbonio che copre il flybridge e 44,5 metri quadrati di pannelli solari con una potenza totale di 7530 watt di picco in cima. I pannelli solari accumulano energia aggiuntiva da questa risorsa sostenibile. Ha un solo grande generatore con batterie al litio extra.

“Il nuovo lancio ha confermato la nostra posizione di leader nel mercato degli esploratori“, ha affermato Omer Malaz. “Nel 2020, secondo Boat International e Superyacht Times, sono stati completati, lanciati e consegnati agli armatori 15 progetti di esplorazione a pieno dislocamento di oltre 24 metri di lunghezza. Cinque di queste 15 consegne sono state effettuate da Numarine, il che ci rende il leader tra i costruttori europei“.

Linee moderne e architettura navale di fiducia

Il collaboratore di lunga data di Numarine, Can Yalman, ha progettato gli esterni e gli interni del 26XP. L’architettura navale è di Umberto Tagliavini, altro partner perenne del cantiere. È molto moderna, persino futuristica, grazie alle finestre angolari e alla prua verticale, e porta il DNA di un modello più grande, il 32XP. Progettato per offrire le stesse capacità delle sue sorelle più lunghe, il pescaggio più piccolo del 26XP le consente di ormeggiare in porti poco profondi. Lo yacht ha uno scafo ben collaudato ed efficiente, progettato appositamente per la crociera oceanica.

Interni sofisticati, carrozzeria compatta

Gli interni sofisticati del 26XP sono spaziosi e raffinati. Ci sono quattro grandi cabine ospiti sottocoperta. La master suite è situata a centro barca. È abbastanza grande da avere uno studio dedicato a dritta, un salone a babordo e un ampio bagno oltre al letto king-size e molto spazio per le lunghe crociere. Ci sono anche due VIP e un’altra cabina doppia.

Il cantiere navale utilizza molto vetro per garantire che gli interni siano pieni di luce naturale. Inoltre, una parte delle grandi finestre del salone si apre per creare un balcone galleggiante sul mare.

Le aree sociali a bordo sono ampie. Lo yacht a 2 1/2 ponti ha un ampio salone principale con finestre a tutta altezza che saturano gli interni di luce naturale. La disposizione del salone è semplice e classica. Dispone di un accogliente salone con divano a C e divano a poppa e di una zona pranzo interna adiacente alla cucina. Gli spazi esterni del ponte principale aiutano gli ospiti a rimanere in contatto con il mare. A prua, tre divani formano uno spazio molto privato con viste meravigliose.

A poppa, collegata al salone tramite ampie vetrate, si trova una zona pranzo aperta e un comodo prendisole oversize. Da qui, due rampe di scale portano a una generosa piattaforma sulla spiaggia.

Flybridge speciale

Una delle caratteristiche principali imbattibili del 26XP è lo speciale flybridge di 55 mq. La seconda console e un’altra zona pranzo nella parte anteriore sono parzialmente racchiuse dall’albero radar, mentre il prendisole posteriore è uno spazio completamente aperto e nulla cancella le viste spettacolari da questa terrazza che si trova a pochi metri sul livello del mare.

Il flybridge è abbastanza grande da fornire spazio di stivaggio per un tender di 3,5 metri. Le spaziose aree per gli ospiti, gli interni moderni, eleganti e sofisticati, la massima qualità costruttiva e una propulsione efficiente e l’architettura navale rendono Numarine 26XP uno degli yacht inferiori ai 30 metri più desiderabili sul mercato.

Tutto sul comfort

Per garantire il massimo livello di comfort a bordo del 26XP, Numarine ha avuto grande cura nell’eliminare o ridurre tutte le fonti di rumore e vibrazioni. I sistemi di bordo che risolvono questi problemi provengono dal partner di lunga data del cantiere Silent Line, esperti di rumore e vibrazioni per yacht di lusso, navi commerciali e progetti industriali e architettonici.

Pronto per i viaggi

La versione dislocante del 26XP ha una velocità massima di 13,5 nodi e una velocità di crociera di 9 nodi. Lo scafo efficiente offre una maggiore efficienza del carburante fino a 3.000 nm a 8 nodi. Questo modello è disponibile anche con scafo planante.

Specifiche tecniche

Lunghezza Overall- 25,68 m

Lunghezza al galleggiamento a pieno carico – 23,95 m

Larghezza – 6.60 m

Nave leggera dislocante – apx. 60.000 Kg

Cilindrata a pieno carico – apx. 74.000 Kg

Lunghezza dello scafo – 23,95 m

Pescaggio – 2,12 m

Stazza lorda internazionale – inferiore a 150 GT

Passeggeri – 8 (4 cabine)

Equipaggio – 3 (2 cabine)

Motori – Twin MAN R6-560 hp @ 2300 rpm

Velocità massima – 13,5 kn FD (28 kn SD)

Velocità di crociera – 9 nodi FD (18 nodi SD)

Portata massima – 3.000 nm a 8 kn (FD)

Elica di prua – 15kW-285Kg di spinta elettrica CC

Elica di poppa – 11,4kW-240Kg di spinta elettrica CC

Numarine Team

Ömer Malaz: presidente

Malcolm Hutchison: membro del consiglio di amministrazione e direttore tecnico

Ali Tanir: responsabile vendite e marketing

Karl Gilding: consulente per lo sviluppo aziendale