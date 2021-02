Cesaro e la Juventus, una passione che non si spegne mai. La WWE Superstar ha indossato la maglia del Manchester City di Guardiola per rispondere alla challenge lanciata su Twitter dal WWE Champion Drew McIntyre, che ha invitato alla sfida sia le WWE Superstar che le squadre della Premier League. Molti campioni del ring hanno indossato le maglie più gloriose del campionato inglese, ma Cesaro ha sfruttato l’occasione per ribadire il suo tifo bianconero.

LEGGI ANCHE: WWE, Drew McIntyre lancia la sfida alle squadre di Premier League: “venite a prendere il mio titolo”

L’amore per la Juventus

Prima ‘The Swiss Cyborg‘ ha fatto gli auguri a Pep Guardiola: “sto sostenendo la causa di mio fratello Pep!” e poi ha risposto a un utente che gli ha chiesto quale squadra sceglierebbe in Serie A. Cesaro ha subito postato una foto che lo ritrae presente allo stadio durante una tournée estiva della Juve in America (estate 2018). Il Superman svizzero non ha mai nascosto il suo amore sportivo per Gianluigi Buffon, leggendario portiere bianconero che ha appena compiuto 43 anni. I vestiti blu del Manchester City, il cuore bianconero come la Juve: questo è Cesaro.