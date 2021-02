La città che ha ospitato il Super Bowl è pronta per WrestleMania 37. La più grande manifestazione dello sport-intrattenimento targato WWE passerà da Tampa Bay, precisamente dal Raymond James Stadium, nelle serate di sabato 10 e domenica 11 aprile. L’evento più importante dell’anno della WWE passerà quindi dallo stesso stadio in cui i Tampa Bay Buccaneers hanno fatto la storia, essendo la prima squadra di NFL a vincere il Super Bowl in casa battendo i Kansas City Chiefs.

Roman Reigns vs Edge

Una manifestazione che si preannuncia scoppiettante, con la sfida fra Roman Reigns ed Edge per lo Universal Championship e tanto altro, in due serate di spettacolo. Per assistere allo show da casa basterà abbonarsi al WWE Network. Il legame di Tampa Bay con lo sport è fortissimo: Tampa ha una serie di storie di successo sportivo: Il Tampa Bay Lightning della NHL ha vinto la Stanley Cup nel 2020. Inoltre, il WWE ThunderDome, che ‘accoglie’ i fan in maniera virtuale all’interno degli show WWE, attualmente risiede al Tropicana Field di Tampa Bay, sede dei Tampa Bay Rays della MLB.

La città di Tampa

Ma cosa c’è da sapere sulla città di Tampa, ormai polo della ripartenza dello sport a 360 gradi? Tampa Bay è il centro economico della Florida occidentale, una città piena di attrazioni turistiche. Dai Busch Gardens, un parco divertimenti per famiglie tra i più famosi al mondo, fino allo Zoo di Lowry Park, che ospita più di 2mila animali. Famosa per il suo porto, per l’Acquario della Florida, il suo centro storico, la folta comunità latina e tanto altro, Tampa Bay ha anche il suggestivo Sunshine Skyway, un ponte alto 4.25 miglia, la cui parte centrale è sospesa da due giganteschi piloni.

