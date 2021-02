La 24ª giornata del campionato di Serie A non inizierà venerdì 26 gennaio come inizialmente previsto, a causa del rinvio di Torino-Sassuolo causa Covid.

Si parte sabato alle 15 con Spezia-Parma, mentre in serata ci sarà Hellas Verona-Juventus come anticipo delle 20:45. Match delicato per la Juventus, che si presenterà al Bentegodi in formazione largamente rimaneggiata, dovendo fare a meno di numerosi elementi soprattutto in difesa. Spazio dunque per alcuni giovani, di cui Pirlo ha già dimostrato di fidarsi. Buone notizie invece per Ivan Juric, che ritrova ‘bomber’ Dimarco dopo la squalifica.

Le probabili scelte di Juric

Ivan Juric sorride in vista del match contro la Juventus, il motivo è il rientro dalla squalifica di Federico Dimarco, che potrebbe essere utilizzato o nei tre dietro oppure come esterno di centrocampo. Cetin rischia di rimanere fuori dopo le ultime deludenti prestazioni, mentre in attacco confermato Lasagna davanti alla coppia Zaccagni-Barak.

Le probabili scelte di Pirlo

Tante le assenze per Pirlo in vista di Verona-Juventus, l’allenatore bianconero deve fare a meno in difesa anche dello squalificato Danilo, oltre agli infortunati Bonucci e Chiellini. Due le opzioni: difesa a 3 con Chiesa e Bernardeschi sulle fasce, oppure retroguardia a quattro con l’innesto di Dragusin. Assenti anche Paulo Dybala e Alvaro Morata, dunque in attacco sarà Kulusevski a fare coppia con Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Verona-Juventus

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Lovato, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Lasagna;

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo;

Verona-Juventus canale tv:

Il match della 24ª Giornata di Serie A fra Hellas Verona e Juventus sarà trasmesso sabato 27 febbraio alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky. I bianconeri giocheranno su DAZN anche la gara contro la Lazio di sabato 6 marzo, in programma alle ore 20:45 (segui la Juventus contro Hellas Verona (27 febbraio) e Lazio (6 marzo) solo su DAZN. Attiva ora).