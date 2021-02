Sorteggiato anche il tabellone femminile degli Australian Open, dove troviamo ben cinque giocatrici italiane. Camila Giorgi affronterà la russa Jaroslava Shvedova, mentre Martina Trevisan se la vedrà con Ekaterina Aleksandrova, numero 32 Wta. Compito arduo per Jasmine Paolini, costretta a vedersela con la Pliskova, numero 6 del mondo. Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto infine se la vedranno rispettivamente con la cinese Qiang Wang e la tedesca Mona Barthel.

Who is playing who? 👀 🔒

Women’s singles draw 👉 https://t.co/EdvUSYrtla

Men’s singles draw 👉 https://t.co/LHaMY6YUNY#AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/wcUZpGve36

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 5, 2021