Tale padre, tale figlio o… forse no: Maldini vs Renzi, l’inedita sfida tra discendenti

Tale padre, tale figlio. O forse no. A volte anche meglio, oppure peggio. In base al percorso professionale che l’erede ha deciso di intraprendere. In casa Maldini non può che essere il calcio, ma eguagliare le gesta di nonno Cesare e papà Paolo è tutt’altro che semplice. In casa Renzi invece niente politica per Francesco, che ha scelto di allontanarsi dalla strada intrapresa da papà Matteo per rincorrere un pallone. I due figli d’arte si sono incrociati nel match tra Pro Sesto e Pistoiese, terminato con il risultato di 2-2 che ha lasciato l’amaro in bocca ai padroni di casa, colpevoli di aver fallito un rigore che avrebbe potuto consegnarli la vittoria.

La sfida Maldini-Renzi

Pro Sesto-Pistoiese è stata l’occasione per assistere alla sfida tra figli d’arte: Christian Maldini da un lato e Francesco Renzi dall’altro. Difensore il primo e attaccante il secondo, dunque un duello ravvicinato che ha portato spesso i due avversari al contatto. Il maggiore dei figli del dirigente del Milan ha ‘battezzato’ l’esordio dal primo minuto dell’erede del leader di Italia Viva, autore comunque di una buona prestazione caratterizzata da interessanti spunti. Un duello rusticano senza vincitori né vinti, finito sotto i riflettori per la ‘discendenza’ dei due protagonisti.

Chi è Francesco Renzi

Ben strutturato fisicamente e dotato di buoni piedi, Francesco Renzi si distingue per cifra tecnica e nel gioco aereo. Può essere impiegato come prima e seconda punta e, all’età di 19 anni, può vantare un’esperienza con la Primavera dell’Udinese condita da 26 presenze tra campionato e coppa. Con la Pro Sesto l’esordio dal primo minuto tra i professionisti, un piccolo traguardo che dovrebbe spingerlo a rifiutare l’interesse del Trastevere, club leader del girone E della Serie D.

Chi è Christian Maldini

Figlio maggiore di Paolo Maldini, Christian comincia a giocare nel settore giovanile del Milan a 8 anni, rimanendovi fino al 2016 quando si trasferisce alla Reggiana. Un solo anno in Emilia prima di passare in prestito alla squadra maltese Hamrun Spartans, preludio al ritorno in Italia nel 2017 alla Pro Sesto, nel girone B della serie D. Un lungo pellegrinare lo porta al Fondi, al Pro Piacenza e infine al Fano. Il destino lo conduce di nuovo alla Pro Sesto, dove gioca attualmente come terzino sinistro, stesso ruolo di papà Paolo.