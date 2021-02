Il rinnovo di Hamilton è senza dubbio l’argomento principale nel paddock di Formula 1, la firma del campione del mondo non è ancora arrivata e il tempo continua a scorrere in maniera inesorabile.

Una situazione che non giova affatto all’immagine del pilota britannico, impuntatosi secondo i bene informati prima sull’ingaggio e poi sulla durata dell’accordo. Le prossime settimane saranno quelle decisive, la firma arriverà ma ciò non ha evitato a Hamilton parecchie critiche.

L’attacco di Ralf Schumacher

Sulla questione si è soffermato Ralf Schumacher, intervenuto ai microfoni di Sky Deutschland per esprimere il proprio parere sul rinnovo di Hamilton: “una cosa è chiara: la Formula 1 è più grande di qualsiasi individuo. Siamo a febbraio adesso e l’uomo più importante al momento in F1, il pilota sette volte campione del mondo, non ha ancora firmato. Lo trovo un peccato e, devo dire onestamente, anche un po’ imbarazzante. Lewis inoltre non deve dimenticare il rischio di quello che sta facendo. Si dice sempre che è solo una questione di soldi, ma spero di no”.