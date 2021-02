La carriera di un professore di religione di una scuola media superiore di Piacenza potrebbe essere finita, l’uomo infatti è stato sospeso per aver scambiato foto oscene con i propri alunni. Lo rivela il quotidiano ‘Libertà’, sottolineando come sulla vicenda stia già indagando la Procura della Repubblica, che nei prossimi giorni ascolterà il professore per ottenere ulteriori elementi sulla vicenda.

La denuncia

L’Ufficio scolastico regionale ha avviato un’indagine interna dopo la denuncia di alcuni genitori che, venendo a sapere dai figli delle molestie e delle immagini in questione, hanno sollevato il caso presentando alcuni esposti. Il professore è stato immediatamente sospeso in attesa di essere ascoltato sia dall’amministrazione scolastica, che dagli inquirenti che stanno indagando sul caso.