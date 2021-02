Si accendono i primi campanelli d’allarme in casa Mercedes per quanto riguarda il nuovo motore, almeno queste sono le indiscrezioni che arrivano da Brixworth.

Non è dato sapere se si tratti di verità o strategia, fatto sta che il capo della sezione power unita ha fatto sapere come siano emersi alcuni guai con il propulsore che verrà utilizzato da Hamilton e Bottas nella stagione che comincerà a fine marzo. “Abbiamo evidenziato alcuni problemi con la nuova power unit– le parole di Hywel Thomas – ma abbiamo molti piani in atto per risolverli. Sono sicuro che sarà tutto pronto per la prima gara. Dobbiamo fare in modo che ogni singolo test sia valido e assicurarci di essere completamente produttivi, per conoscere le prestazioni e l’affidabilità della power unit durante ogni ora”.

Un solo aggiornamento

Il capo della sezioni motori Mercedes ha poi proseguito: “questo è il primo inverno in cui ci siamo preparati per un solo aggiornamento per l’intera stagione. Per questo, l’obiettivo è quello di avere le prestazioni massime già con la prima unità che scenderà in pista in Bahrain, mentre nelle stagioni precedenti potevamo suddividere gli aggiornamenti in pacchetti diversi per ogni unità che veniva introdotta. Con questa sfida, dobbiamo ottenere assolutamente il top delle performance per la prima gara e assicurarci la massima affidabilità”.