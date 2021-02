Manca sempre meno all’edizione 2021 dell’All Star Game Nba che si svolgerà il 7 marzo. A poco più di due settimane sono stati annunciati i quintetti che si sfideranno nella spettacolare competizione statunitense, che quest’anno si svolgerà in maniera inedita a causa della pandemia. A scegliere sono stati i tifosi, che contano per il 50%, i giocatori e le preferenze di una ristretta cerchia di giornalisti che si dividono equamente il restante 50%.

Il quintetto di Kevin Durant

Come previsto, non ci sono state sorprese: a Est il quintetto è capitanato da Kevin Durant, colui che ha ricevuto una quantità maggore di voti, che ritrova al suo fianco il suo compagno di squadra Kyrie Irving, ma anche Bradley Beal dei Washington Wizards, Joel Embiid ed il duo volte Mvp Antetokounmpo. Durant, nelle vesti di capitano, dovrà scegliere la sua squadra per l’edizione 2021 del prossimo 7 marzo ad Atlanta dell’All Star Game NBA.

Il quintetto di LeBron James

A Ovest invece il più votato, e quindi capitano della squadra, è stato LeBron James, affiancato nel quintetto da Steph Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard e Nikola Jokic. Se i capitani sceglieranno il resto delle rispettive squadre, le riserve saranno invece selezionate dagli allenatori NBA.