“E’ morto Fabrizio Frizzi”, clamorosa gaffe nel televideo di Mediaset [FOTO]

Sui social se ne parla da ore ormai, di cosa? Della clamorosa gaffe del televideo di Mediaset. Alla pagina 131 del teletext di Mediaset, infatti, si legge una notizia, datata 18 febbraio, che annuncia la morte di Fabrizio Frizzi. Proprio così! E non si tratta di un caso di omonimia, perchè la notizia fa proprio riferimento al presentatore, alla moglie Carlotta e al fratello Fabio.

La notizia sul televideo

“Tv in lutto, morto Fabrizio Frizzi: fatale un’emorragia cerebrale“, questo il titolo nella notizia. “Fabrizio Frizzi è morto nella notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale. A dare l’annuncio una nota firmata dalla moglie Carlotta, dal fratello Fabio e dai familiari: “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai dato”. “Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano”, fa sapere la Rai commentando la tragica notizia. Martedì 27 marzo la camera ardente e mercoledì 28 i funerali“, questo invece il corpo dell’articolo.

La morte di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è morto sì a seguito di una crisi dopo essere stato ricoverato per emorragia cerebrale, ma il 26 marzo 2018, quasi 3 anni fa ormai. Il conduttore italiano, ad ottbre 2017 fu colpito da una lieve ischemia cerebrale mentre stava registrando una puntata del programma Rai “L’eredità”, ricoverato immediatamente in ospedale, dopo una serie di accertamenti ed esami fu dimesso a novembre. A dicembre, però, dopo un periodo di riposo, Fabrizio Frizzi volle con tutte le sue forze tornare a lavorare, seppur consapevole di non aver superato i suoi problemi di salute. Un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute furono fatali per Frizzi, che morì cinque mesi dopo l’ictus.