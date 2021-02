Da leggenda del Napoli, Diego Maradona non ha mai visto di buon occhio la Juventus, eterna rivale degli azzurri per la vittoria dello scudetto.

Un’antipatia, quella del Pibe per il club bianconero, rimasta anche dopo l’addio al calcio come rivelato dal figlio Diego Jr durante il programma ‘Ne parliamo il lunedì’ su Canale 8.

Juve-Inter

Nell’ambito di un discorso incentrato sull’avvicendamento Nicchi-Trentalange alla guida dell’AIA, Maradona Jr ha rivelato: “sull’immagine di Pjanic non espulso in Inter-Juve voglio svelarvi una cosa. Quel match tra Juve e Inter la vidi a Dubai con papà: la Juve sta soffrendo tantissimo, lui si girò e mi disse ‘vedrai ora trovano il modo di farla vincere alla fine…’. Non credevo, poi andò così e capii che vedeva le cose prima di me”.