Serata amara per il Liverpool, che cede 1-4 al Manchester City e dice praticamente addio alla possibilità di vincere la Premier League. La sconfitta di Anfield infatti fa precipitare i Reds a meno dieci dalla squadra di Guardiola, che deve anche recuperare una partita. Un gap quasi incolmabile per il Liverpool, colpevole di aver compromesso la propria stagione con una serie di risultati alquanto negativi.

Gli errori di Alisson

Decisivi gli errori di Alisson nella sconfitta del Liverpool contro il Manchester City, lo stesso Klopp non lo ha potuto negare nel post-partita: “ha sbagliato e lo sa anche lui. Forse aveva i piedi freddi. Ci ha salvato varie volte ma non si può negare che questa sera abbia sbagliato. Avrebbe potuto calciare la palla in tribuna e magari avremmo fato 1-1. Non è il nostro momento migliore, ma ci sta. Mi è piaciuto come abbiamo giocato nonostante gli episodi. Per come abbiamo giocato mi è difficile comprendere come sia possibile aver perso 4-1″.