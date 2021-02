Moglie innamorata e mamma indaffarata, ma quando può Martina Maccari si dedica anche ai suoi followers su Instagram, arrivati ormai a più di 220 mila. Nelle ultime ore, la moglie di Bonucci si è divertita a rispondere alle domande dei fan, anche a quelle più piccanti, rivelando anche una sua ‘vecchia’ trasgressione di quando era più giovane. L’arrivo dei figli l’ha spinta a compiere un passo indietro, come ammesso tra le proprie Instagram Stories.

La ‘vecchia’ trasgressione di lady Bonucci

Durante il Q&A con i followers, un fan a chiesto a lady Bonucci se le piaccia prendere il sole in topless, ricevendo questa risposta: “adesso non prendo il sole in topless ma la domanda mi ha fatto ragionare. Si, prima lo prendevo in topless, ma non per non avere il segno ma perchè era sinonimo di libertà, mi sentivo libera, era una sorta di trasgressione. Poi ho smesso, non per chissà quale motivo, ma perchè molto probabilmente per una serie di motivi che segnano il passaggio di maturità. Lo faccio in primis per i miei figli, per rispetto, perchè potrebbe dargli fastidio. Il mio topless adesso non è più segno di trasgressione e libertà e per sentirmi al centro dell’attenzione”.