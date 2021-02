Incidente pericolosissimo per Jennifer Lawrence, che ha rischiato davvero di perdere un occhio a causa di una scheggia di vetro.

L’attrice 30enne stava girando una scena del nuovo film ‘Don’t look up‘ insieme a Timothée Chalamet, quando è avvenuto l’inconveniente. Nel corso di un’esplosione controllata di una vetrata, qualcosa è andato storto e una scheggia è finita vicino l’occhio di Jennifer Lawrence, immediatamente medicata e trasportata in ospedale. A riportare la vicenda il sito TMZ, mentre Netflix (casa produttrice del film) non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Il post di Jennifer Lawrence

L’incidente che ha coinvolto Jennifer Lawrence ha spaventato tutti gli attori e la produzione, ma per fortuna l’attrice ha tranquillizzato tutti sui social con un eloquente: “sono viva”. Insieme all’americana, nel cast di Don’t look up ci sono anche: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Kid Cudi, Tomer Sisley, Jonah Hill, Himesh Patel, Ariana Grande, Chris Evans e Matthew Perry.