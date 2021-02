Tanta paura per Dries Mertens ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per l’attaccante del Napoli, rimasto coinvolto in un incidente aereo sabato scorso in Belgio. Il velivolo privato sui cui viaggiava il giocatore azzurro è finito fuori pista in fase di atterraggio, secondo quanto riferito dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, ma sia i piloti che i passeggeri pare non abbiano riportato conseguenze fisiche.

Paura per Mertens

Attimi di paura e di tensione per Mertens, tornato in Belgio per sottoporsi ad alcune terapie alla caviglia che lo tormenta ormai da un po’. Durante la fase di atterraggio dell’aereo privato su cui viaggiava, qualcosa pare sia andato storto e il velivolo noleggiato da Dries per tornare in patria è uscito fuori pista. Per fortuna nessun ferito, ma la paura è stata comunque tanta.