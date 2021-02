Il Cantante Mascherato, chi si nasconde dietro a “Orsetto”? Il web non ha dubbi: Valentino Rossi

Il Cantante Mascherato è alla sua seconda edizione in Italia: si tratta di un programma televisivo, condotto da Milly Carlucci, nel quale nove personaggi famosi si sfidano in una gara di canto, ma lo fanno nascosti da una maschera. Giudici e spettatori, dunque, non sanno chi si nasconde dietro le maschere, che vengono tolte solo quando il concorrente viene eliminato ed è quindi costretto a svelare la propria identità.

Per questo motivo, sia i giudici che gli spettatori da casa si divertono a ‘scommettere’ su chi si nasconde dietro le maschere e, quest’anno, sui social spopola un importante nome… sportivo.

Valentino Rossi concorrente de Il Cantante Mascherato

“Amo le avventure sportive e pericolose, più son difficili e più mi piacciono”, questo indizio dato in puntata da ‘Orsetto’ ha fatto scatenare gli utenti dei social che hanno subito pensato a Valentino Rossi. Il campione di Tavullia si nasconde dietro la maschera di ‘Orsetto’? Tanti spettatori ne sono certi, ma a noi viene un po’ difficile immaginarci il 9 volte campione del mondo a mettersi in gioco in una gara canora, con rivali del calibro di Katia Ricciarelli, Ricchi e Poveri e Mauro Coruzzi, alcuni degli eliminati di questa edizione.