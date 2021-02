Decisione netta e irrevocabile del Grande Fratello Vip, che ha espulso Alda D’Eusanio dal programma per le sue frasi gravi e offensive nei confronti di Laura Pausini.

La giornalista infatti aveva rivelato come il compagno della cantante italiana la picchiasse reiteratamente, spingendo i produttori a staccare le immagini. Un comportamento che ha spinto Mediaset a diramare un pesante comunicato: “l’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta e esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni“.

Il comunicato di Endemol

Oltre a Mediaset, anche Endemol Shine Italy ha diramato un comunicato di scuse: “l’azienda si dissocia completamente dalle affermazioni pronunciate dalla signora Alda D’Eusanio nella Casa di Grande Fratello Vip in merito alla vita privata di Laura Pausini, affermazioni che hanno violato il regolamento del programma e delle quali sarà chiamata a rispondere personalmente. La produzione del programma procederà all’immediata squalifica della concorrente“.