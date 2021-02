Giornata particolare per Stephan El Shaarawy, trasformatosi per qualche minuto da Faraone a… poliziotto. Il nuovo esterno giallorosso ha fatto arrestare un pregiudicato cileno di 35 anni, che aveva tentato di derubarlo.

L’episodio si è verificato in viale Sudafrica, nel quartiere Eur, nel pomeriggio, quando il malvivente ha distrutto il lunotto posteriore dell’auto di El Shaarawy per rubare all’interno dell’abitacolo. L’italo-egiziano non ci ha pensato due volte e, sceso dall’automobile, è riuscito a placcare l’uomo e consegnarlo alla polizia, che lo ha arrestato con l’accusa di furto aggravato.

I precedenti

Stephan El Shaarawy non è il primo giocatore che sventa un tentativo di furto, in passato ci erano riusciti anche altri calciatori. Un anno fa è toccato a Thiago Cionek, abile a bloccare un malvivente che aveva appena derubato una tabaccheria di Ferrara. Cristante invece ha evitato che un ladro gli rubasse l’orologio mentre Bonucci ha messo in fuga un rapinatore armato a Torino.