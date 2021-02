Una tragedia si è verificata quest’oggi in India, dove un ghiacciaio enorme dell’Himalaya si è staccato finendo nel fiume Alaknanda, facendolo esondare. La forza dell’acqua ha travolto strade, ponti e villaggi uccidendo al momento sicuramente 9 persone. Il bilancio però si teme sia molto più tragico, dal momento che sono oltre 150 i dispersi nel distretto di Chamoli, nello Stato di Uttarakhand. Molti i villaggi evacuati, mentre due centrali elettriche in costruzione sono state danneggiate.

I soccorritori, intervenuti immediatamente dopo il crollo del ghiacciaio dell’Himalaya, sono riusciti a trarre in salvo quasi venti persone intrappolate in una galleria. Il governatore di Uttarakandh, Trivendra Rawat, ha provato a tranquillizzare sui social: “la buona notizia è che i livelli dell’acqua dell’Alaknanda sono tornati alla normalità“.

#Breaking A massive sudden floods in Dhauliganga after a huge Himalayan glacier collapse in Reni village in Uttarakhand which destroyed many river bankside houses now. This is real #ClimateEmergency.

My thoughts & prayers with the people of Uttarakhand.🙏🏻pic.twitter.com/mMHjyODbq4

— Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) February 7, 2021