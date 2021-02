Covid guastafeste! La sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand è rimandata

L’entusiasmo di pochi giorni fa, a seguito della fantastica vittoria della Luna Rossa contro il Team Ineos Uk nella Prada Cup, che ha permesso all’equipaggio italiano di staccare il pass per l’America’s Cup sta piano piano scemando. La sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand era in programma per il weekend 6-7 marzo, ma un perfido e invisibile nemico ha costretto gli organizzatori a rimandarla. Il Covid, ancora una volta guasta la festa.

Covid

Ad Auckland è in corso un lockdown a causa del Covid ed il governo ha messo in atto il ‘livello 3’ dalle 6 di questa mattina per i prossimi 7 giorni, mentre nel resto della Nuova Zelanda dovrà essere rispettato un lockdown di livello 2. Nel primo caso, quello che riguarda Auckland, non si può uscire di casa se non per motivi davvero importanti, nel secondo invece è possibile uscire di casa ma i locali restano chiusi e sono vietati assembramenti.

A comunicare e decidere il nuovo lockdown del Paese è stata la mimnistra Jacinda Ardern a due settimane circa dall’ultimo mini lockdown, durato tre mesi. Il motivo? Un solo nuovo caso di positività al Covid ad Auckland, di origini misteriose. Secondo alcune indiscrezioni della stampa locale sembra che uno studente sia risultato positivo, è asintomatico, ma dopo una serie di tamponi negativi sarebbe stato in contatto con diverse persone e frequentato vari locali.

La comunicazione dell’America’s Cup

L’America’s Cup Event Ltd “ha posticipato il primo fine settimana di regate sabato 6 e domenica 7 marzo. Nel frattempo, ACE continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità competenti nei prossimi giorni man mano che si evolverà l’ultima situazione Covid”, si legge in una nota ufficiale. La decisione è stata presa per fornire almeno una certezza nella pianificazione per tutte le parti interessate dell’evento per quanto riguarda il prossimo fine settimana di sfide tra Team New Zealand e Luna Rossa.

“ACE ha sempre affermato di voler tenere il maggior numero possibile di gare con restrizioni di livello 1. Ma per essere prudenti, ACE richiederà un’esenzione per gareggiare con restrizioni di livello 3 in modo da mantenere aperte quante più opzioni possibili. Tuttavia, le regate non si svolgeranno prima almeno di mercoledì 10 marzo. Dobbiamo comprendere tutti gli scenari probabili in modo da poter mettere in atto un programma di gare aggiornato garantendo al contempo il rispetto dei requisiti normativi”, ha spiegato la presidente dell’America’s Cup Event Ltd, Tina Symmans.