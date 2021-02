L’emergenza Coronavirus rischia di acuirsi tragicamente nelle prossime settimane negli Stati Uniti, dove la variante inglese dovrebbe presto arrivare.

A lanciare l’allarme è l’epidemiologo Michael Osterholm, consulente di Joe Biden per la pandemia durante la transizione nonché direttore del centro di ricerca sulle malattie infettive dell’Università del Minnesota. Stando alle parole dell’esperto, la variante inglese del Covid dovrebbe colpire gli Stati Uniti “come un uragano“, aumentando i casi e uccidendo molte persone.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, la profezia di un medico spagnolo: “arriverà un’altra apocalisse”

L’allarme di Osterholm

Le parole di Osterholm alla Nbc non lasciano spazio a particolari interpretazioni sull’imminente arrivo della variante inglese del Coronavirus negli Stati Uniti: “l’aumento di casi che si avrà con questa nuova variante proveniente dall’Inghilterra si verificherà nelle prossime 6-14 settimane. L’uragano sta arrivando. Il rischio è quello che avremo una situazione come non l’abbiamo ancora mai vista”.