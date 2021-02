Il Coronavirus e le sue varianti spaventano eccome l’Inghilterra, che ha deciso di inasprire le misure contro i cosiddetti ‘furbetti del Covid‘.

Il Governo inglese ha annunciato pene severissime per i viaggiatori che, arrivando nel Regno Unito dai Paesi indicati nella ‘lista rossa’, non rispetteranno la quarantena obbligatoria. Il ministro della Salute Matt Hancock ha rivelato che i trasgressori rischiano una condanna fino a 10 anni di carcere, oltre a una multa fino a 10mila sterline.

Le critiche

Pene severe quelle del Governo Johnson per combattere il Coronavirus, che non sono però piaciute all’ex giudice della Corte Suprema Lord Sumption, che ha sottolineato come nell’ordinamento inglese vi siano reati più gravi che presentano pene inferiori ai 10 anni di reclusione. Queste le parole dell’ex magistrato al Daily Telegraph: “il Governo pensa veramente che omettere un viaggio in Portogallo sia peggio di un gran numero di reati con armi da fuoco o dei reati sessuali sui minori, per i quali il massimo è sette anni?“. Come se non bastasse, i viaggiatori dovranno alloggiare in alberghi indicati dalle autorità al costo di 1.750 sterline, pagando infine di tasca propria i test che verranno eseguiti durante il periodo di quarantena.