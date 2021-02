Ottime notizie per quanto riguarda le condizioni di Fausto Gresini, il figlio Lorenzo ha rivelato sui social i miglioramenti del padre, che si è svegliato e ha mostrato segnali di miglioramento. Il manager 60enne resta al momento ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, a causa della fragilità della situazione, ma gli ultimi aggiornamenti inducono all’ottimismo.

Il post social del figlio Lorenzo

Questo l’ultimo post social sulle condizioni di Fausto Gresini: “da oggi siamo ufficialmente di nuovo in gara, babbo è sveglio!! Gli esami sono stabili come anche l’ossigenazione, i reni stanno recuperando, continua ad essere sotto antibiotico e non ha febbre, i polmoni non sono messi bene, ma danno qualche segnale positivo. Ovviamente permane una situazione di gravità e fragilità. Seguiranno aggiornamenti“.