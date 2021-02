Antonio Cassano è stato senza dubbio il mattatore dell’ultima puntata della BoboTv, il programma su Twitch ideato da Christian Vieri che viene seguito da migliaia di appassionati.

FantAntonio è un ospite fisso dell’ex attaccante dell’Inter, che si diverte a stuzzicare il barese sui temi più disparati. Nell’ultima puntata andata in scena lunedì, Cassano si è scagliato contro Caressa, colpevole di aver denigrato Messi: “un giorno vi dirò chi si è azzardato a dire ‘Messi? Ce ne sono tantissimi’. Un giorno vi dirò chi l’ha detto, un genio del calcio. Uno che fa le telecronache, che pensa di sapere tutto. Io gliel’ho detto in faccia quando l’ho visto: ‘Ma che roba hai detto?’. E lui ‘No ma sai’. ‘Cambia mestiere’ gli ho detto. Sapete che non le mando a dire“.

Riferimento a Caressa

Niente nomi, ma il riferimento a Caressa è apparso chiaro, riprendendo le parole del telecronista italiano espresse in studio a Sky alcuni mesi fa: “a Messi farebbe bene andare via dal Barcellona e il Barcellona in questo momento farebbe bene a fare un passo oltre Messi. Sostituirlo? Sì… ce ne son tanti.. giovani sì. Tanti Messi no, però sostituti ce ne sono“.