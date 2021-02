Nuovo arrivo nella famiglia Totti, ma non si tratta di un bebè. A distanza di qualche anno dall’adozione di Donna Paola, il gatto che inizialmente il Pupone non voleva per casa, questa volta pare che Ilary Blasi abbia alzato il tiro. In una Instagram Story infatti compare una simpatica capretta, che dovrebbe essere il nuovo animale domestico della famiglia Totti. Nei video pubblicati dalla moglie dell’ex capitano della Roma si vede anche la figlia Isabel correre per casa con la capretta in braccio, un indizio che conferma il nuovo arrivo in casa Totti.

