Attacco frontale a Ibrahimovic, Capello non le manda a dire: “non ha rispetto per chi gli paga lo stipendio”

E’ stato un week-end complicato per il Milan che, oltre ad aver perso la prima partita in trasferta di questa stagione contro lo Spezia, si è visto anche superare dall’Inter in testa alla classifica.

Una brutta botta per Stefano Pioli, chiamato adesso ad un pronto riscatto in vista dei prossimi delicati impegni, che vedranno i rossoneri impegnati prima contro la Stella Rossa in Europa League e poi contro l’Inter nel derby di campionato.

Accuse a Ibra

Sul momento delicato che sta vivendo il Milan si è soffermato Fabio Capello al ‘Club’ di Caressa su Sky Sport, puntando il dito contro Ibrahimovic: “avessi deciso io, non lo avrei mandato a Sanremo. Ibra è pagato dal Milan e devi avere rispetto per chi ti paga. Non si può fare il pendolare tra Milanello e Sanremo. Con tutto il rispetto, penso che il Milan avrebbe dovuto impedire la sua partecipazione. Ma lui ha voluto esserci“.

Elogio allo Spezia

Fabio Capello poi ha anche espresso il proprio apprezzamento per lo Spezia, autore di una prestazione magistrale contro il Milan: “in questa stagione non ho visto mai una squadra giocare così bene come fa lo Spezia. I calciatori hanno qualità, riescono a uscire dalle difficoltà sempre con ottime giocate. Anche dopo aver segnato l’1-0 giocavano guardando avanti e continuavano a fare pressing. Ho visto un’ottima condizione fisica e movimenti studiati, perfetti. Hanno fatto una partita fantastica, giocare così in Serie A non è mai semplice“.