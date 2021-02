Una scena scioccante arriva dagli Stati Uniti, dove una bambina afroamericana di 9 anni è stata arrestata in modo violento da due agenti della polizia di Rochester.

Un video pessimo quello diffuso sui social, dove si vede la bambina prima tenuta con la faccia contro la neve e poi ammanettata, per subire infine anche uno spruzzo di spray urticante negli occhi. Scene che hanno indignato la sindaca della cittadina dell’upstate di New York, Lovely Warren: “in questo incidente è stato fatto del male ad una bambina, io ho ho una figlia di 10 anni, questo video non è una cosa che una madre vuole vedere. Il modo in cui il nostro dipartimento di polizia si è comportato con questa bambina mi preoccupa molto, da questo video è chiaro che dobbiamo fare di più per sostenere i nostri bambini e le nostre famiglie“.

La spiegazione della polizia

Sull’arresto della bambina di 9 anni è intervenuto il vice-capo della polizia, Andre Anderson: “la bambina aveva detto di volersi uccidere e di voler uccidere la madre“. Più drastica invece Cynthia Herriott-Sullivan, capo della polizia, apparsa in conferenza stampa: “non starò a sostenere che è ok usare lo spray urticante con una bambina di 9 anni, non lo è e non rappresenta quello che è il nostro dipartimento“. Nel video si vedono i due agenti minacciare di usare lo spray: “stai seduta, questa è l’ultima possibilità oppure ti spruzzo negli occhi“. Parole seguite da quelle del collega: “a questo punto spruzza lo spray urticante“, con la bambina che si dispera dal bruciore: “per favore pulitemi gli occhi“. Dopo essere stata portata all’ospedale, la bambina è stata dimessa ed è tornata dai suoi genitori, mentre gli agenti sono finiti al centro di un’inchiesta interna che dovrà chiarire eventuali responsabilità.

