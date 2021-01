Una scena commovente è avvenuta al termine di Southampton-Liverpool, match di Premier League giocato questa sera e vinto dai padroni di casa grazie ad un gol di Danny Ings. Subito dopo il fischio finale, l’allenatore dei Saints Hasenhüttl si è inginocchiato davanti al suo idolo Jurgen Klopp e ha iniziato a piangere, incredulo per il risultato maturato sul campo. Un episodio da brividi, che dimostra come il calcio sia molto più di un semplice gioco.

Con questa sconfitta, il Liverpool acuisce la propria crisi, allungando a tre la striscia di partite senza vittoria. Dopo due pareggi, i Reds cadono sul campo del Southampton e si inguaiano, permettendo al Manchester United di poter allungare in testa alla classifica prima dello scontro diretto. Nel gruppetto di testa rientra clamorosamente anche il Southampton di Hasenhüttl, che naviga a quota 29 punti a quattro lunghezze dalle due capolista.

What a start to 2021 for Southampton! 😇

Ralph Hasenhuttl couldn’t hold back the tears following #SaintsFC‘s 1-0 win over #LFC! 😢 pic.twitter.com/AsCo3OUiNi

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 4, 2021