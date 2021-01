L’inizio della nuova stagione per Vincenzo Nibali continua a slittare, gli appuntamenti inseriti in programma dallo Squalo fino a questo momento sono tutti saltati a causa del Coronavirus.

Prima la Volta ao Algarve in Portogallo, adesso la Vuelta Valenciana che si sarebbe dovuta tenere dal 3 al 7 febbraio. Una botta dura da digerire non solo per il corridore della Trek-Segafredo, ma anche per Filippo Ganna ed Egan Bernal, i quali avrebbero dovuto partecipare entrambi alla corsa spagnola.

Quando il debutto di Nibali?

La nuova stagione di Nibali dunque stenta a decollare, a causa di una pandemia che continua a rovinare i programmi della maggior parte dei corridori. Il tempo passa e i grandi appuntamenti si avvicinano, ai quali difficilmente i protagonisti arriveranno preparati dal punto di vista fisico. Per ciò che concerne Nibali, difficilmente lo Squalo attenderà il Trofeo Laigueglia del 3 marzo per debuttare, probabile che individui un altro appuntamento a febbraio per cominciare a mettere chilometri nelle gambe, dando il via a questo complicato 2021.