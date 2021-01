Un tremendo lutto ha colpito la città di Avellino, costretta a piangere la morte di Debora Prisco, ragazza di 17enne deceduta in seguito ad un terribile incidente stradale.

Il sinistro si è verificato la sera di martedì, quando la Smart su cui viaggiava la giovane insieme alla sorella maggiore si è ribaltata in via Due Principati, nel popoloso Rione San Tommaso. Debora è morta, mentre la sorella Annabella è rimasta ferita e ricoverata in codice rosso presso l’ospedale di Avellino.

Uomini e Donne

La morte di Debora Prisco ha scosso l’intera città, dal momento che la giovane ragazza e la sorella Annabella sono molto conosciute ad Avellino per la partecipazione di quest’ultima a “Uomini e Donne“, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi dove Annabella ha corteggiato Riccardo Guarnieri. Gran seguito anche sui social per le due sorelle, il cui profilo TikTok è sempre stato molto frequentato. Proprio lì hanno pubblicato l’ultimo video prima dell’incidente, costato la vita a Debora.