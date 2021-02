Una tragedia difficile da accettare è avvenuta a Palermo, dove una donna di 39 anni è morta durante il parto insieme al suo bimbo neonato.

Candida Giammona, questo il nome della vittima, è deceduta presso l’ospedale Buccheri La Ferla, dove era stata trasferita dalla clinica Candela subito dopo il parto. Il figlio invece era stato portato all’Ospedale Civico, dove è morto poche ore dopo essere venuto alla luce. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Palermo, i magistrati hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche della donna, che lascia il marito e una bambina di 2 anni.

La nota della clinica

La clinica Candela in cui la donna ha partorito ha poi diffuso una nota legale tramite il proprio avvocato: “la Clinica Candela, partecipando al dolore dei familiari della signora Candida Giammona per la tragedia che stanno vivendo, rileva che da parte del proprio personale sanitario è stato fatto tutto il possibile per salvare la vita della paziente e del neonato, i cui decessi si ritiene siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile e si affida, con piena fiducia, alle verifiche che la magistratura riterrà di effettuare“.

I messaggi sui social

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati su Facebook per Candida Giammona, che lascia marito e una bambina di due anni. “Non è possibile morire dando la vita, non nel 2021, non riesco a crederci – le parole di Rosalia Turdo – non dimenticherò mai tutto ciò che abbiamo condiviso“. Triste anche il moto club Marsala scrive: “riposa per sempre nella pace eterna insieme al tuo figlioletto“.