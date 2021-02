“Rey Mysterio, amico mio! Volevo augurarti buona fortuna per la Royal Rumble di domenica”. Così Sergej Milinkovic-Savic, prima della sfida del Gewiss Stadium fra Atalanta e Lazio, lancia un messaggio sul suo profilo Instagram, condiviso anche dal profilo ufficiale della Lazio, a uno dei suoi idoli della WWE, Rey Mysterio, che sarà impegnato nel Royal Rumble Match nella notte italiana fra domenica 31 e lunedì 1° febbraio, in onda sul WWE Network.

Il saluto di Milinkovic-Savic

Il centrocampista serbo della Lazio e il maestro della 619 si erano già lanciati dei messaggi sui social in passato. “Anche io ho una partita importante e sono pronto a scatenarmi come farai tu sul ring”, dice Milinkovic al pluridecorato WWE Champion. Sergej, in gol nell’ultima gara di campionato giocata dalla Lazio contro il Sassuolo e già a 4 reti in questa stagione, promette qualcosa a Rey. “Un’altra cosa.. voglio la tua maschera così potrò festeggiare il mio prossimo gol!”.

La replica di Rey Misterio

Ed è arrivata la risposta di “The Ultimate Underdog”, che ha risposto al serbo dal profilo ufficiale della WWE: “intanto ti voglio ringraziare tantissimo per il messaggio che mi hai mandato e ti auguro lo stesso per la tua prossima partita, cercherò di dare il massimo per vincere la Royal Rumble“. Poi arriva il patto: “e sulla maschera… Te ne farò avere una personalizzata solo per te… quando avrai la maschera però, mandami una tua maglietta!”. La Superstar messicana ha poi concluso il messaggio con il suo grido di battaglia “Booyaka 619!”.

Obiettivo Royal Rumble

Rey Mysterio, già vincitore della Royal Rumble nel 2006, fu poi il trionfatore di uno dei match più importanti di WrestleMania 22, sconfiggendo Randy Orton e Kurt Angle, conquistando per la prima volta in carriera il titolo di WWE Champion. A distanza di 15 anni il maestro della 619 proverà a ripetersi, con un tifoso in più. Il grande centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic.