Archiviata la sconfitta subita contro la Juventus nel giorno dell’Epifania, il Milan ha già voltato pagina per concentrarsi adesso sulla sfida in programma domani sera sempre a San Siro contro il Torino.

Un match da non fallire per Stefano Pioli, che continua a fare i conti con una pesante emergenza infortuni. L’ultimo ad alzare bandiera bianca ieri è stato Calhanoglu, che obbliga l’allenatore rossonero a rivedere la trequarti. In mediana invece torna Tonali, che affiancherà Kessié. Per quanto concerne il Torino, Giampaolo dovrebbe confermare la squadra vista contro l’Hellas Verona, anche potrebbe lasciare il nuovo 3-4-2-1 per tornare a un secco 3-5-2 per avere superiorità in mezzo al campo.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Hauge, Diaz, Castillejo; Leao;

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti;

Dove vedere Milan-Torino in tv:

Il match dell’17ª Giornata di Serie A fra Milan e Torino sarà trasmesso sabato 9 gennaio alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).