Ieri aveva confermato in conferenza stampa che Zlatan Ibrahimovic non avrebbe giocato Milan-Torino, Stefano Pioli oggi ha cambiato idea e ha deciso di convocare l’attaccante svedese per il match di San Siro.

L’attaccante svedese è stato inserito nella lista dei giocatori che andranno in distinta nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A, ma difficilmente scenderà in campo. L’allenatore rossonero non dovrebbe rischiare Ibra, ma nel caso in cui dovesse averne bisogno, potrebbe anche regalargli uno spezzone di gara.

La lista dei convocati

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Olzer.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Hauge, Diaz, Castillejo; Leao;

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti;

Dove vedere Milan-Torino in tv:

Il match dell’17ª Giornata di Serie A fra Milan e Torino sarà trasmesso sabato 9 gennaio alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).